Tlc: AgCom, rete telefonica fissa in flessione a 20,08 milioni di linee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine settembre nella rete fissa gli accessi complessivi mostrano una flessione di 91 mila unità su base trimestrale, attestandosi intorno ai 20,08 milioni di linee. Le linee in rame si sono ridotte di circa 168 mila unità su base trimestrale e di 857 mila rispetto al settembre 2022. Nell’ultimo quadriennio sono diminuite di 6,15 milioni di accessi. E' quanto registra l’Osservatorio sulle comunicazioni di AgCom relativo ai primi nove mesi dell’anno. Pur se in lieve flessione su base annua, gli accessi Fttc rappresentano poco meno del 50 per cento della base clienti complessiva. Quelli Ftth crescono di 195 mila unità nel terzo trimestre dell’anno e di 905 mila su base annua, mentre rispetto al settembre 2019 l’incremento è di circa 3,15 milioni di linee. In aumento, anche se in misura più contenuta (circa 140 mila unità su base annua), risultano le linee Fixed wireless access che, a fine settembre 2023, ammontano a 2,07 milioni di accessi. (segue) (Com)