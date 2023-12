Tlc: AgCom, rete telefonica fissa in flessione a 20,08 milioni di linee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee broadband complessive sono stimate in poco meno di 18,9 milioni di unità, risultando in leggera flessione sia su base trimestrale (-63 mila linee), che annuale (-100 mila); la flessione delle linee Dsl (-741 mila su base annua) non è stata del tutto controbilanciata dalla crescita delle linee in altra tecnologia. Le dinamiche illustrate indicano un consistente aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzata: le linee con velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s è salito dal 37,4 per cento del settembre 2019 al 71,8 per cento dello scorso settembre. Parallelamente, continua la crescita del consumo di dati: in termini di volume complessivo, il traffico giornaliero nei primi nove mesi dell’anno ha segnato una crescita del 13,3 per cento su base annua, segnando, allo stesso tempo, un +118 per cento rispetto al corrispondente valore del 2019. Ciò si riflette sul traffico giornaliero per linea broadband; i dati unitari di consumo, infatti, sono raddoppiati nel periodo 2019 - 2023, passando da 4,13 a 8,21 GB per linea in media al giorno. (Com)