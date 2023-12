Messico: Banxico, si profila anno record per le riserve internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saldo delle riserve internazionali nella Banca centrale del Messico (Banxico), ha toccato per la sesta settimana consecutiva un record storico, arrivando a quota 211,5 miliardi di dollari. Il dato porta l'autorità monetaria a chiudere il 2023 con la maggior quantità di riserve dal 1996, anno in cui è iniziata la serie storica. Le riserve hanno iniziato a consolidarsi in maniera pronunciata dal 17 novembre, raggiungendo da allora - ogni settimana - nuovi record. “L’aumento settimanale delle riserve internazionali è il risultato della vendita di dollari dal Fondo Petrolifero Messicano per la Stabilizzazione e lo Sviluppo (Fmped) alla Banca del Messico, pari a 279 milioni di dollari, e un aumento di 342 milioni di dollari dovuto principalmente al cambio della valutazione degli attivi internazionali dell’istituto”, ha spiegato Banxico in una nota. (Mec)