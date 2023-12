Rifiuti: residenti in presidio al Tmb di Malagrotta, "disastro annunciato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via sulla strada che conduce all'entrata dell'impianto Tmb di Malagrotta il presidio dei residenti contro l'impianto di smaltimento rifiuti all’estrema periferia ovest di Roma. "Tmb Valle Galeria in fiamme, disastro annunciato. Facciamola pagare a chi ci ha guadagnato”: la scritta rossa e nera su uno striscione bianco è stretta tra le mani da una decina di residenti e dagli studenti dell'associazione Cambiare rotta, presenti anche loro in presidio. I membri del comitato Valle Galeria Libera, e altri residenti della zona, si sono riuniti oggi per chiedere maggiore chiarezza sulle modalità di gestione dell’impianto, andato a fuoco nella giornata del 24 dicembre scorso. “Vogliamo che smettano di costruire impianti che non ci fanno respirare aria pulita”, racconta Monica Polidori del comitato Valle Galeria Libera. Per Polidori l’impianto di trattamento rifiuti "andava maggiormente sorvegliato, specialmente dopo il disastro ambientale del 2022”. Oggi, in occasione del sopralluogo del presidente della commissione bicamerale Ecomafie, Iacopo Morrone, "siamo qui per chiedere un appuntamento e per capire insieme a lui il da farsi - conclude -. La gente è stanca di quello che accade in questa zona, vogliamo la riqualificazione del territorio e tornare a respirare aria pulita". (Rer)