Portogallo: ministro Salute Pizarro prevede riduzione tempi attesa ospedalieri da gennaio

- Il ministro della Salute portoghese, Manuel Pizarro, ha stimato che la situazione dei tempi di attesa negli ospedali si alleggerirà solo a partire dalla prima settimana di gennaio. Per il ministro, il fatto che Lisbona e la Valle del Tago siano la regione del Paese in cui si registrano le maggiori difficoltà con i medici di famiglia "non è estraneo ai picchi di affluenza che hanno portato, ad esempio, a un tempo massimo di attesa di 18 ore all'ospedale di Amadora-Sintra". Pizarro ha riconosciuto che la situazione è "negativa" e questo non lo "tranquillizza affatto", ma ha sottolineato che "ci sono altri ospedali nella regione che sono riusciti a dare una buona risposta". Per favorire un alleggerimento dei tempi di attesa, il ministro ha invitato pertanto i cittadini a sfruttare tutte le possibilità a loro disposizione prima di recarsi in ospedale, comprese quelle relative ai centri sanitari e ai medici di base. (Spm)