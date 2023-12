Tlc: AgCom, a fine settembre 2023 Tim maggior operatore in accessi broadband e ultra-broadband

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente nell'ambito del quadro competitivo degli accessi broadband e ultra-broadband, a fine settembre 2023, Tim si conferma il maggiore operatore con il 38,4 per cento degli accessi, seguito da Vodafone con il 16,5 per cento e da Wind Tre e Fastweb rispettivamente con il 14,2 per cento ed il 13,8 per cento. E' quanto rileva l’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AgCom) relativamente ai primi nove mesi dell’anno. (Com)