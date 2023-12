Usa: Lavrov, solo "un grave shock interno" può privare Washington del "senso di superiorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo "un grave shock interno" potrebbe liberare gli Stati Uniti del loro "senso di superiorità". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" e al canale "Rossija 24". "Solo qualche grave problema interno statunitense, qualche grave shock può ricondurre (gli statunitensi) alla ragione. Per ora hanno questo senso di infallibilità, di superiorità traboccante", ha detto Lavrov. Il diplomatico russo ha poi accusato la dirigenza degli Stati Uniti del tentativo "di conquistare non solo il mondo intero, ma anche il proprio Paese in violazione della propria Costituzione". (Rum)