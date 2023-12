Balneari: Gasparri-Bergamini (FI), bene odg Abruzzo su corretta applicazione Bolkestein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo tante iniziative prive di contenuti giuridici e assai discutibili da parte di alcuni amministrazioni locali apertamente ostili alla categoria, l'ordine del giorno fatto approvare dalla regione Abruzzo di iniziativa del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, sulla corretta applicazione della Bolkestein nei confronti dei balneari apre una strada che andrebbe subito seguita da altri amministratori". Lo affermano, in una nota, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e l'onorevole sempre di Forza Italia, Deborah Bergamini. "Le sentenze fin qui emanate, infatti, parlano chiaro - continuano i due parlamentari - e prima di decidere sul futuro della categoria vanno fatti una serie di adempimenti, tra cui sancire definitivamente la scarsità o meno della risorsa, che sono vincolanti per qualsiasi ulteriore iniziativa. Grazie quindi a Sospiri che, raccogliendo l'appello lanciato da Assobalneari Italia Federturismo Confindustria e Base balneare Confimprese Italia, conferma come Forza Italia continui a sostenere le imprese, i lavoratori e le eccellenze italiane rappresentate nel settore turistico dagli operatori balneari". (Com)