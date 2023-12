Medio Oriente: Lavrov, non credo che Israele sapesse in anticipo dell'attacco di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che la leadership israeliana sapesse in anticipo del piano del movimento islamico palestinese Hamas di attaccare il 7 ottobre scorso. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" e al canale televisivo "Rossija 24". "Molte teorie cospirative stanno emergendo ora (...) Secondo il giornalista (statunitense) Seymour Hersh la leadership israeliana era stata avvertita dall'intelligence un anno prima del 7 ottobre sulla preparazione di un attacco terroristico su larga scala. Se questo fosse vero, non posso accettare che non siano state prese precauzioni o misure preventive", ha affermato Lavrov. (Rum)