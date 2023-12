Germania-Usa: Russwurm (Bdi), rielezione Trump a presidente sarebbe brutta notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti sarebbe “una brutta notizia”: un capo dello Stato che “nega il cambiamento del clima e mette in discussione il sostegno all'Ucraina”, impegnata a respingere l'invasione russa, porrebbe “grandi problemi non soltanto all'Europa”. È quanto affermato dal presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Gli Usa sono i principali acquirenti di beni “Made in Germany”: da gennaio a ottobre scorso, le importazioni hanno raggiunto un valore di 132 miliardi di euro, con un incremento del 2 per cento su base annua. In questo contesto, secondo Russwurm sono “inquietanti” le proposte di Trump per l'introduzione di una tariffa del 10 per cento su tutte le importazioni negli Stati Uniti. Per il presidente del Bdi, tale imposta scatenerebbe “una cascata di effetti negativi”, con contromisure immediate da parte dei partner commerciali degli Usa. Si innescherebbe quindi una spirale protezionistica, con significativi incrementi dei prezzi e dell'inflazione negli Stati Uniti. (segue) (Geb)