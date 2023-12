Germania-Usa: Russwurm (Bdi), rielezione Trump a presidente sarebbe brutta notizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota “Zdf”, il primo mandato di Trump alla Casa Bianca è stato caratterizzato da una “notevole incertezza per le aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Gli Usa introdussero, infatti, dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Europa. Per Russwurm, anche qualora il presidente degli Stati Uniti Joe Biden fosse confermato nell'incarico, “non tutti i problemi che attualmente gravano sulle relazioni economiche transatlantiche scomparirebbero”. Diversi provvedimenti dell'amministrazione Trump sono stati mantenuti o allentati con soluzioni provvisorie dal suo successore alla Casa Bianca, ma non abrogati in maniera definitiva. Al riguardo, Russwurm ha osservato: “Una politica commerciale attiva, che includa anche il classico accesso al mercato per tutte le aziende, non è stata ancora la priorità di Biden”. Per il presidente del Bdi, “è discutibile se la situazione cambierà in un secondo mandato” di Biden da presidente degli Usa. (Geb)