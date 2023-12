Tlc: AgCom, a fine settembre 2023, 108,5 milioni di sim attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella rete mobile, a fine settembre 2023, le sim attive (Human e M2m) sono 108,5 milioni, in crescita di circa 1,4 milioni di unità su base annua. Più in dettaglio, le sim M2m sono aumentate di circa 1,05 milioni di unità, mentre l’incremento di quelle Human (cioè "solo voce", "voce+dati" e "solo dati" che prevedono iterazione umana) è stato pari a 348 mila sim. E' quanto rileva l’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AgCom) relativamente ai primi nove mesi dell’anno. Le linee Human sono rappresentate per l’86,6 per cento dall’utenza residenziale, mentre, con riferimento alla tipologia di contratto, l’89,8 per cento dei casi ricade nella categoria "prepagata". Relativamente alle sim complessive, Tim è il leader di mercato con il 27,9 per cento, seguita da Vodafone con il 27,2 per cento, Wind Tre con il 23,7 per cento e Iliad che raggiunge il 9,7 per cento. Considerando il solo segmento delle sim "human", Wind Tre rimane il principale operatore con il 24,7 per cento, seguita da Tim con il 24,2 per cento, Vodafone con il 21,9 per cento e Iliad che, con una crescita di 1,4 punti percentuali su base annua, raggiunge il 13,3 per cento. Sono valutabili in circa 57,2 milioni le sim "human" che hanno prodotto traffico dati nel corso dei primi nove mesi del 2023, valore superiore di circa 340 mila unità rispetto al corrispondente periodo del 2022. Il traffico dati giornaliero della telefonia mobile è cresciuto, da inizio anno, del 22,3 per cento su base annua e del 256 per cento rispetto al 2019. Corrispondentemente, il consumo medio unitario giornaliero nel periodo gennaio-settembre è stimabile in circa 0,77 GB, in crescita del 22,4 per cento rispetto al 2022 e di oltre il 240 per cento nei confronti del corrispondente periodo del 2019, quando risultava stimabile in 0,22 GB. (Com)