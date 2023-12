Legge Bilancio: Bicchielli (Nm), al centro famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La misura principale di questa legge di Bilancio, che costerà più di 10 miliardi di euro per il 2024, è il taglio del cuneo fiscale, con un impatto di 100 euro sulle buste paga dei lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35 mila euro l'anno; i contributi da versare saranno tagliati di sette punti fino ai 25 mila euro di reddito, e di sei punti fino a 35 mila euro. Lo scenario in cui ci stiamo movendo è quello della guerra in Ucraina e Israele, con pesanti ricadute sulla bolletta energetica del Paese, ma siamo al lavoro su più fronti per arrivare ad una pace giusta e ad un cessate il fuoco definitivo". Lo ha detto, nella sua dichiarazione in Aula alla Camera, l'onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi moderati a Montecitorio. "La platea principale alla quale questa manovra è rivolta è quella di famiglie e imprese, lavoratori e imprenditori - ha continuato il parlamentare -. La lotta principale è alla denatalità, con un tasso di decremento sempre più importante: meno nati significa nel tempo meno persone in età lavorativa e, al contempo, più anziani, con un aumento delle spese previdenziali, sanitarie e assistenziali che graverebbe su una platea di contribuenti sempre più ridotta. Una battaglia portata avanti dal gruppo Noi moderati riguarda proprio le diverse misure contenute nel pacchetto-famiglia della legge di Bilancio. In particolare, quelle relative al congedo parentale: chi ne fruisce ha in aggiunta un'indennità dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino e del 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Una misura che va incontro alle esigenze di conciliazione tra vita familiare e lavorativa che è una delle ragioni principali che ostacolano la decisione di mettere al mondo un figlio, seconda solo alla motivazione legata a fattori economici. Per le donne dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro. E in via sperimentale per il 2024 è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli fino al decimo anno di età del figlio più piccolo". (segue) (Rin)