Legge Bilancio: Bicchielli (Nm), al centro famiglie e imprese (2)

- Bicchielli ha aggiunto: "La manovra prevede anche un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. Inoltre sono previsti rifinanziamenti del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico: più 600 milioni di euro del fondo che finanzia la cosiddetta 'Social card', ora carta 'Dedicata a te'. Capitolo imprese: è previsto uno sconto del 50 per cento sulle tasse per chi torna a produrre in Italia; la maxi deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato, che sale ulteriormente per mamme o donne disoccupate, giovani ed ex beneficiari del reddito di cittadinanza fino a toccare il 130 per cento. Viene confermata la detassazione dei premi produttività al 5 per cento. Viene introdotto per le imprese l'obbligo di assicurarsi contro le catastrofi: per le imprese che lo eludono sono previste multe da 100 mila a 500 mila euro. Siamo consapevoli - ha concluso sempre Bicchielli - che il combinato disposto di aiuti alle imprese e sostegno alle famiglie può essere la strada maestra per sostenere l'economia nazionale in questa fase storica delicata e affrontare la crisi demografica e, soprattutto, le sue ricadute sul sistema Paese". (Rin)