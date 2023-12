Bangladesh: stabilimenti tessili licenziano lavoratori dopo gli scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stabilimenti tessili del Bangladesh hanno licenziato centinaia di lavoratori dopo le proteste di massa indette lo scorso ottobre per chiedere aumenti delle retribuzioni e migliori condizioni di lavoro. Lo hanno denunciato tre sindacati che rappresentano circa mezzo milione di lavoratori nel Paese. Secondo i tre sindacati, tra mille e 5mila lavoratori sono stati licenziati negli ultimi due mesi o si sono nascosti per timore delle autorità. Durante le manifestazioni, coincise con le proteste dell’opposizione in vista delle elezioni generali in programma il prossimo 7 gennaio, quattro lavoratori hanno perso la vita e decine sono rimasti feriti. La polizia ha inoltre denunciato per vandalismo centinaia di persone. Il mese scorso il governo del Bangladesh ha acconsentito a innalzare il salario minimo mensile di circa il 56 per cento a 12.500 taka (circa 115 dollari). Il Bangladesh è diventato il secondo esportatore mondiale di prodotti tessili dopo la Cina, in parte proprio grazie al bassissimo costo del lavoro.(Inn)