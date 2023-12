Ue: Lavrov, Ue soffre di contraddizioni perché von der Leyen non concorda decisioni con nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno dell'Unione europea, oltre ai problemi esistenti, sorgono contraddizioni legate al fatto che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non concorda le sue decisioni con nessuno. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" e al canale "Rossija 24". Secondo Lavrov, delle "personalità molto ambigue" entrano nella Commissione europea. "E quando a capo di questa struttura c'è una funzionaria autoritaria come Ursula von der Leyen, che annuncia molte decisioni senza consultare nessuno, ovviamente, sorgono contraddizioni interne, una protesta. Questo aggiunge problemi all'Unione europea", ha sostenuto il ministro. Lavrov ha sottolineato che attualmente l'Unione europea deve affrontare molte sfide, anche in relazione alle sanzioni contro la Russia. "Sorgono dei litigi interni, si intensificheranno ancora", ha ribadito Lavrov. (Rum)