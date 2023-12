Tv: AgCom, a fine settembre 2023 in fascia "intero giorno" Mediaset supera Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore televisivo, gli ascolti medi giornalieri dei primi nove mesi dell’anno (gennaio-settembre) mostrano, rispetto al corrispondente periodo del 2022, una flessione del 2,8 per cento nell’"intero giorno" (da 8,31 a 8,07 milioni di spettatori); un simile andamento (-2,5 per cento) si registra anche per la fascia oraria del "prime time" (da 19,12 a 18,64 milioni di spettatori). Ampliando l’arco temporale dell’analisi si segnala come, rispetto al corrispondente valore dei primi nove mesi del 2019, gli ascolti del 2023 si siano ridotti, nella fascia "prime time" e nel "giorno medio", rispettivamente di 2,31 milioni di unità (-11,0 per cento) e 0,94 milioni (-10,4 per cento). E' quanto rileva l’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AgCom) relativamente ai primi nove mesi dell’anno. Con riferimento ai principali gruppi televisivi, gli spettatori medi giornalieri nella fascia "intero giorno", Mediaset ha superato la Rai e guida la classifica con 3,03 milioni di spettatori (37,5 per cento di share), mentre per la concessionaria pubblica si registrano in media 3,01 milioni di ascolti (37,2 per cento di share); seguono Discovery (680 mila), Comcast/Sky (610 mila) e Cairo Communication/La7 (con circa 310 mila telespettatori). Rispetto ai corrispondenti dati del 2022, si osserva un calo maggiormente intenso per la Rai (150 mila spettatori giornalieri in meno) rispetto a Mediaset (-40 mila spettatori); Cairo Communication/La7 mostra una flessione di 60 mila ascolti giornalieri. Per Discovery e Comcast/Sky non si osservano variazioni di rilievo. Tendenza parzialmente difforme si registra nella fascia "prime time": nel periodo gennaio-settembre 2023 la Rai si conferma quale principale editore televisivo con ascolti medi giornalieri pari a 7,13 milioni (38,2 per cento share), contro i 7,00 di Mediaset (37,6 per cento share). La flessione degli spettatori, rispetto al corrispondente periodo del 2022, risulta pari a 400 mila per Rai e a 180 mila per Mediaset, valori che assottigliano da 340 a 120 mila unità la distanza negli ascolti tra i due gruppi. Guardando al solo mese di settembre gli ascolti di Mediaset superano quelli della Rai (6,94 vs 6,63 milioni). Allo stesso tempo, il gruppo Cairo Communication/La 7 nel "prime time" registra ascolti pari a 0,95 milioni (5,1 per cento di share), in calo di circa 10 mila ascoltatori rispetto ai primi nove mesi del 2022. Crescono gli spettatori sia di Comcast/Sky (da 1,36 a 1,42 milioni, +4,0 per cento), che di Discovery (da 1,29 a 1,36 milioni, +5,7%).(Com)