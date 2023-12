Rifiuti: Morrone (Ecomafie), da 8 gennaio audizioni su Tmb Malagrotta, anomali 4 incendi in 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizieranno il prossimo 8 gennaio le audizioni in commissione bicamerale Ecomafie in merito agli avvenimenti che hanno colpito l'impianto di smaltimento rifiuti di Malagrotta, a Roma. "L'8 gennaio inizieremo le audizioni in commissione e metteremo sotto la lente di ingrandimento quello che è la discarica di Malagrotta”, ha detto il presidente della commissione bicamerale Ecomafie, Jacopo Morrone, in occasione del sopralluogo all’impianto Tmb. “Quattro incendi negli ultimi due anni sono un dato anomalo, ma c’è una procura che ha già aperto un fascicolo e non saremo noi a sostituirci a lei”, ha aggiunto. (Rer)