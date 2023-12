Liberia: si rovescia autocisterna, oltre 40 morti e 83 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 40 persone sono morte e oltre 83 sono rimaste ferite dopo che un'autocisterna di carburante si è schiantata ed è esplosa nella Liberia centrale. Lo ha detto ai media l'ufficiale medico capo del Paese, Francis Kateh, spiegando che l'autocisterna si è ribaltata lungo una strada nella città di Totota, a circa 130 chilometri dalla capitale Monrovia. Il veicolo ha preso fuoco mentre le persone si sono precipitate sul posto per raccogliere il carburante dall'autocisterna. Tra le vittime c'era una donna incinta e alcuni corpi sono stati ridotti in cenere, ha aggiunto Kateh. Almeno 83 persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate, con i pazienti con lesioni più gravi trasferiti negli ospedali di Monrovia. (Res)