Tv: AgCom, da inizio anno calo ascolti Tg serali rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi dell’andamento degli ascolti dei Tg serali (fascia oraria 18:30-20:30), evidenzia, da inizio anno, una riduzione rispetto al corrispondente periodo del 2022 di 840 mila ascolti (da 15,52 a 14,68 milioni di spettatori), mentre una flessione leggermente minore, pari a 640 mila spettatori, si registra nella fascia oraria 12:00-14:30 (da 12,93 a 12,28 milioni di spettatori). E' quanto rileva l’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AgCom) relativamente ai primi nove mesi dell’anno. Nella fascia serale, i Tg della Rai hanno perso su base annua il 6,3 per cento degli ascolti giornalieri (da 9,75 a 9,14 milioni di spettatori), con una riduzione per il Tg1 delle 20:00 pari all’8,0 per cento (da 4,61 a 4,24 milioni di spettatori), del 3,5 per cento per il Tg3 delle 19:00 (da 1,70 a 1,64 milioni di spettatori) e dell’11,4 per cento per il Tg2 delle 20:30 (da 1,25 a 1,11 milioni di spettatori). I Tg serali di Mediaset, in media, hanno registrato una complessiva riduzione del 3,7 per cento (da 4,76 a 4,59 milioni di spettatori): nello specifico, gli ascoltatori del Tg5 delle 20:00 passano da 3,64 a 3,54 milioni (-2,7 per cento), quelli di Studio Aperto delle 18:30 da 540 mila a 500 mila (-6,4 per cento), mentre gli ascolti del Tg4 delle 19:00 passano da 590 a 540 mila spettatori giornalieri circa (-7,3 per cento). Sempre con riguardo alla fascia serale, il Tg La7 delle 20.00 passa da 1,0 a 0,96 milioni di ascolti (-4,6 per cento). (segue) (Com)