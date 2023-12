Tv: AgCom, da inizio anno calo ascolti Tg serali rispetto al 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando alle edizioni della fascia oraria 12:00-14:30, i Tg della Rai perdono complessivamente 600 mila spettatori (da 8,15 a 7,56 milioni, -7,3 per cento) mentre quelli del gruppo Mediaset mostrano una marginale ma positiva crescita (da 4,23 a 4,24 milioni circa). Nei primi nove mesi dell’anno gli spettatori medi giornalieri dei due principali telegiornali, il Tg1 delle 13:30 ed il Tg5 delle 13:00, mostrano un andamento opposto rispetto all’analogo periodo del 2022. Gli spettatori del Tg1, infatti, diminuiscono del 4,9 per cento passando da 3,40 a 3,23 milioni, mentre quelli del Tg5 aumentano del 2,6 per cento, da 2,77 a 2,84 milioni di spettatori giornalieri nel periodo considerato. Gli ascolti del Tg La7 delle 13:30 passano da 0,54 a 0,49 milioni circa (-9,7 per cento). (segue) (Com)