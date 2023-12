Tv: AgCom, da inizio anno calo ascolti Tg serali rispetto al 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampliando l’analisi dei dati alle audience su di un arco temporale più ampio, si evidenzia come nei primi nove mesi del 2023 gli ascoltatori medi giornalieri complessivi dei Tg considerati risultino nettamente inferiori ai livelli registrati nel pre-pandemico 2019; per le edizioni dei telegiornali nella fascia 12:00-14:30 gli ascolti sono passati da 13,65 a 12,28 milioni giornalieri (-10 per cento), mentre quelli nella fascia 18:30-20:30 si sono ridotti da 16,29 a 14,68 milioni (-9,9 per cento). Più in dettaglio, nella fascia 12:00-14:30, i Tg della Rai hanno perso 970 mila spettatori giornalieri (-11,3 per cento), rispetto ai 270 mila di Mediaset (-6,0 per cento). Nella fascia 18:30-20:30, la concessionaria pubblica registra una flessione del -9,4 per cento (da 10,08 a 9,14 milioni), poco più contenuta risulta quella fatta segnare dai Tg del gruppo Mediaset (da 5,05 a 4,59 milioni, -9,0 per cento). (segue) (Com)