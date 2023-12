Tv: AgCom, da inizio anno calo ascolti Tg serali rispetto al 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento ai principali canali "all news" (Rai News 24, TgCom 24 e Sky Tg24) nel loro complesso nel giorno medio riducono gli ascolti del 15,3 per cento su base annua. La riduzione è meno marcata nella fascia oraria 07:00-09:00 (-8,5 per cento) e maggiormente intensa in quella 18:00-20:30 (-19,3 per cento). Come per i Tg, gli ascolti giornalieri medi da inizio anno sono inferiori a quanto evidenziabile nel 2019 (-15,6 per cento nel giorno medio), e quasi si dimezzano (-49,3 per cento) rispetto al pandemico 2020. Guardando ai singoli canali, nel giorno medio è Sky Tg24 quello che su base annua mostra la flessione maggiormente rilevante (-19,5 per cento), mentre Rai News 24 e TgCom 24 riducono gli ascolti rispettivamente del 17,3 per cento del 9,1 per cento. (Com)