Sardegna: cantieri occupazionali, al via quelli per i disoccupati laureati in discipline giuridiche

- La Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato l’attivazione in via sperimentale di cantieri occupazionali rivolti a giovani disoccupati laureati in materie giuridiche, da svolgersi presso gli uffici giudicanti e requirenti del distretto della Corte d'appello di Cagliari. Sono stati stanziati 1 milione e 500mila euro, ripartiti nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025, in favore di Aspal che gestirà tale misura per i giovani disoccupati laureati in materie giuridiche. “Con i cantieri occupazionali – afferma il presidente della Regione, Christian Solinas – diamo un’iniezione di ossigeno a tutte quelle categorie di lavoratori per i quali spesso l’inserimento professionale può essere più difficile, a causa di diversi fattori tra cui, ad esempio, la saturazione del mercato occupazionale. In questo modo i nostri giovani possono inserirsi nel mondo del lavoro con fiducia, certi che un’esperienza professionale qualificante sul proprio curriculum farà guadagnare loro un vantaggio nell’avvio del proprio percorso. In particolare inoltre, con i cantieri per i laureati in materie giuridiche immettiamo nelle pubbliche amministrazioni professionalità giovani che grazie alla loro preparazione e motivazione andranno ad essere un prezioso completamento degli enti che li accoglieranno”. (segue) (Rsc)