Sardegna: cantieri occupazionali, al via quelli per i disoccupati laureati in discipline giuridiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2023 – dichiara l’assessore del lavoro, Ada Lai – abbiamo diversificato i cantieri occupazionali aumentandone il numero e i relativi stanziamenti di risorse (2 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024) e permettendone l’attuazione a tutti gli Enti Pubblici e non solo ai Comuni, che già li attuano da tempo con i cantieri LavoRAS per un ammontare di 40 milioni di euro, e per tutti i profili professionali. Sono previsti cantieri culturali, archeologici, turistici, informatici, ambientali, o come questo, che prevede un ulteriore stanziamento di 1 milione e mezzo, destinato ai laureati in materie giuridiche negli uffici giudiziari”. “I cantieri – sottolinea l’assessore Lai – sono vere palestre di formazione e strumenti importanti per il lavoro di disoccupati, dagli operai ai laureati, che in attesa di un lavoro stabile, forniranno un supporto prezioso agli Enti nelle loro attività ordinarie e straordinarie, o di valorizzazione dei territori”. I cantieri sono gestiti attraverso il ricorso al sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti d'appalto. Finalità ultima della norma è quella di incrementare l’occupazione attraverso l’inserimento lavorativo dei giovani laureati in materie giuridiche, favorendo per essi l’acquisizione di nuove competenze in ambito giudiziario attraverso l’attivazione in via sperimentale di appositi cantieri finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari. (Rsc)