Germania-Usa: Jandura (Bga), tempi difficili se Trump rieletto presidente

- La Germania e l'Europa dovrebbero far fronte a “tempi difficili” nella politica commerciale qualora Donald Trump venisse rieletto presidente degli Stati Unit. È quanto affermato da Dirk Jandura, presidente dell'Associazione federale del commercio all'ingrosso, del commercio estero e dei servizi (Bga), come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Secondo Jandura, se tornasse alla Casa Bianca, Trump continuerebbe “molto probabilmente” con la politica del “prima l'America” che ha caratterizzato la sua precedente amministrazione. Di conseguenza, Trump “prenderebbe di nuovo di mira l’Ue come presunto più grande avversario” degli Usa “dopo la Cina”. Inoltre, vi è il timore che gli Stati Uniti possano ritirarsi dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) nello scenario peggiore, segnando la fine degli scambi internazionali fondati sulle regole. “Spero che vada diversamente”, ha infine affermato Jandura. (Geb)