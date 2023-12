Napoli: minaccia due bambini con un coltello, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minaccia due ragazzini con un coltello, un 68enne è stato denunciato a Giugliano. I fatti si sono verificati lo scorso pomeriggio. Due bambini, di undici e dodici anni, stavano passeggiando in bici all’interno della villa comunale quando uno dei due ha urtato accidentalmente un anziano. L’uomo si è alterato, ha estratto un coltello dalla tasca e ha minacciato i due bambini: “Andate o vi ammazzo”. I bambini sono scappati e hanno chiesto aiuto. In via primo Maggio hanno incrociato i carabinieri ai quali hanno spiegato l’accaduto, fornendo una descrizione del 68enne. L’uomo è stato rintracciato all’interno della villa. Ha provato a giustificarsi dicendo che “al giorno d’oggi i ragazzini sono maleducati”.(Ren)