Ucraina: "Financial Times", Usa propongono piano G7 per confiscare 270 miliardi di euro di asset russi

- Gli Stati Uniti hanno proposto un piano del G7 per la confisca di 300 miliardi di dollari (270 miliardi di euro) di asset russi congelati in vista del secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Secondo quanto riferito da fonti del quotidiano "Financial Times", il tema è stato discusso questo mese dai ministri delle Finanze del G7. Gli Stati Uniti, sostenuti dal Regno Unito, dal Giappone e dal Canada, hanno proposto di procedere con il lavoro preparatorio, affinché le modalità di attuazione del piano siano pronte per un potenziale incontro dei leader del G7 intorno al 24 febbraio, data dell'offensiva della Russia nel 2022. I gruppi di lavoro proposti da Washington esaminerebbero le questioni legali relative al sequestro dei beni, il metodo di attuazione di tale politica e la mitigazione dei rischi, nonché le opzioni su come indirizzare al meglio il sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno fatto circolare privatamente un documento all'interno del G7 sottolineando che il sequestro degli asset russi congelati sarebbero anche una "contromisura per indurre la Russia a porre fine alla sua aggressione". Tuttavia l'Europa, dove è presente la maggior parte degli asset, come spiega il “Financial Times” è molto più cauta, in quanto teme le possibili implicazioni per la stabilità finanziaria e le azioni di ritorsione della Russia. In particolare, l'Ue hanno espresso alcune riserve, evidenziando la necessità di valutare attentamente la legalità del sequestro degli asset di Mosca prima di prendere decisioni. Secondo fonti del quotidiano britannico, diversi ministri europei hanno anche sottolineato la necessità di mantenere alti livelli di segretezza sul lavoro. (Rel)