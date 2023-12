Armenia-Azerbaigian: inviato presidenziale di Baku, non siamo lontani da conclusione accordo pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian e l'Armenia non sono lontani dal concordare un accordo di pace. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano britannico "The Guardian" l'ambasciatore Elchin Amirbekov, inviato speciale del presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. "In questa fase cruciale del processo di pace, quando le parti nel loro insieme non sono lontane dal concordare un accordo di pace, è necessario un atteggiamento sincero di Erevan per ottenere risultati concreti", ha osservato Amirbekov. "Dopo aver consegnato la scorsa settimana alla parte armena l'ultima versione del testo dell'accordo di pace, Baku ora aspetta da Erevan una risposta alle sue proposte", ha aggiunto l'inviato presidenziale azerbaigiano. (Rum)