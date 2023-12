Germania: copresidente Verdi Nouripour, no a ripristino servizio militare obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il copresidente dei Verdi, Omid Nouripour, si è espresso contro il ripristino del servizio militare obbligatorio in Germania, sospeso nel 2011. Alla guida degli ecologisti con Ricarda Lang, Nouripour ha affermato: “Non credo che sia necessaria la coscrizione”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i Verdi ritengono che la leva obbligatoria comporti un aumento dei costi e non garantisca necessariamente l'idoneità dei coscritti al servizio militare. (Geb)