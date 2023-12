Superbonus: Brancaccio (Ance), serve proroga di due-tre mesi per chiudere in maniera ordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda superbonus "il mancato controllo sui conti non può essere scaricato su imprese e famiglie", ha detto la presidente dell'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), Federica Brancaccio, ospite di "Radio anch'io" su Rai Radio1. "Noi non chiediamo una proroga della misura. Abbiamo sempre sostenuto che era un a misura straordinaria in un momento particolare del Paese. Noi chiediamo due-tre mesi per quei cantieri che sono ormai in chiusura", ha aggiunto. "Si tratta di chiudere una volta per tutte questa stagione dei bonus in maniera ordinata. Differenziare per redditi è una cosa che nel riordino degli incentivi futuri probabilmente sarà fatta; oggi è quasi impossibile all'interno di un condominio", ha spiegato. "Se non si completano i lavori, cosa purtroppo molto probabile, se già ci sono stati crediti di imposta goduti dall'impresa o da quel condominio l'Agenzia delle entrate va a recuperare dai condomini quei crediti di imposta", ha concluso. (Rin)