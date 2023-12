© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una eventuale sanatoria per i crediti superbonus goduti e non ultimati "sarebbe una vera follia" che aggiungerebbe "al danno la beffa. Cioè non si raggiunge l'obiettivo però lo Stato ci ha messo comunque dei soldi. Non può essere questa la soluzione". Lo ha detto la presidente dell'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), Federica Brancaccio, ospite di "Radio anch'io" su Rai Radio1. (Rin)