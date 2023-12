Legge Bilancio: al via discussione generale in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cominciata, nell’Aula della Camera, la discussione generale del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e della relativa nota di variazioni. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Secondo quanto stabilito nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio, le dichiarazioni di voto si svolgeranno domani 29 dicembre, alle 17, con voto finale entro le ore 19, per l’approvazione definitiva in seconda lettura, senza ricorrere allo strumento della questione di fiducia.(Rin)