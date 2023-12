Roma: agli arresti domiciliari estorceva denaro telefonicamente, arrestato 65enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomo 65enne di Rocca di Cave, in provincia di Roma, è stato arrestato per usura. L'uomo, già agli arresti domiciliari per il medesimo reato, continuava a esercitare l'attività illecita chiedendo telefonicamente, da casa, il denaro alle vittime. In seguito a una denuncia presentata i carabinieri di Palestrina, hanno avviato ulteriori indagini. Raccolti gli indizi di colpevolezza il Giudice per le indagini preliminari della procura di Tivoli ha disposto per il 65enne la misura cautelare in carcere. (Rer)