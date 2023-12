Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Pianura, nelle valli prealpine e sull'Appennino prevalenza di cielo molto nuvoloso o coperto per nubi a quote basse; sulle zone alpine e prealpine alle quote medio-alte sereno tendente a velato dal mattino, a tratti annuvolamenti più marcati nel pomeriggio. Precipitazioni assenti salvo occasionale pioviggine nel corso della giornata su Pianura e Appennino, in particolare sul pavese. Temperature: minime stazionarie, massime in leggero calo. In pianura minime tra 6 e 8 °C, massime tra 8 e 11 °C. (Rem)