22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaIl sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, è presente alla Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di Premiazione nell'ambito della "Fis Ski World Cup".Ski Stadium, via Eira, 1 - Bormio/SO (ore 11:30)L'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, accende i monumenti simbolo delle città lombarde che saranno tappa del Giro d'Italia maschile e femminile: Brescia, Sirmione e Desenzano del Garda. Le città verranno illuminate di rosa, simbolo del Giro d'Italia, e di rosso simbolo, della lotta alla violenza contro le donne.Palazzo Loggia, piazza della Loggia, 1 - Brescia (ore 17)Maschio del Castello, via del Castello, 63 - Desenzano del Garda/BS (ore 19)Castello di Sirmione, piazza Castello, 34 - Sirmione/BS (ore 20) (Rem)