Energia: Edison firma con Fera nuovo accordo Ppa per impianto eolico da 20 Mw in Liguria

- Edison rende noto di aver firmato con il gruppo Fera (Fabbrica energie rinnovabili alternative) un Power purchase agreement (Ppa) a lungo termine, per la gestione dell'energia prodotta da un impianto eolico con una potenza installata di 20 Mw, in provincia di Savona, in Liguria. L'accordo, di durata quinquennale, prevede - spiega una nota di Edison - il ritiro da parte di Edison di tutta l'energia rinnovabile generata (attestato dalle relative garanzie di origine), che il Gruppo gestirà a mercato e rivenderà ai propri clienti interessati a un contratto di fornitura rinnovabile; mentre Fera mantiene la gestione operativa e la manutenzione dell'asset. L'impianto, che è già in esercizio, grazie all'intesa raggiunta non usufruisce del meccanismo di incentivazione previsto per le fonti rinnovabili. Secondo le stime, il parco eolico oggetto dell'accordo ha una produzione media pari a 55 GWh annui, equivalenti al fabbisogno energetico di circa 23 mila famiglie, in grado di evitare l'emissione in atmosfera di oltre 22 mila tonnellate di CO2 equivalenti all'anno. (segue) (Com)