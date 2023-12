Energia: Edison firma con Fera nuovo accordo Ppa per impianto eolico da 20 Mw in Liguria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiudiamo il 2023 da leader di settore, con un portafoglio che negli ultimi mesi si è notevolmente rafforzato nella gestione e vendita di energia rinnovabile ai propri clienti. Grazie ad accordi come questo, da una parte sosteniamo l'installazione di nuove rinnovabili e dall'altra siamo in grado di offrire a consumatori sempre più evoluti e attenti all'impatto delle proprie attività volumi crescenti di energia green, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dei consumi finali della transizione energetica", dichiara Fabio Dubini Executive vice president Gas&Power Portfolio Management&Optimization di Edison. "Siamo soddisfatti di quest'accordo tra due aziende impegnate nel contribuire al processo di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili. Il Ppa valorizza il nostro lavoro di sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia, e ci spinge a continuare su questa strada, che percorriamo da oltre venti anni. Il parco eolico 'Cascinassa' è il penultimo dei quattordici parchi eolici realizzati dal gruppo Fera", commenta Luigi Pennisi, Ad di Aleramo Srl, società del Gruppo proprietaria del parco eolico. (segue) (Com)