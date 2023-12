Energia: Edison firma con Fera nuovo accordo Ppa per impianto eolico da 20 Mw in Liguria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Edison ha firmato cinque Ppa per complessivi 500 GWh annui, resi disponibili da impianti fotovoltaici ed eolici nel Lazio, in Sicilia, in Emilia Romagna e ora in Liguria. Con il gestore tedesco del fondo per le energie rinnovabili Kgal, Kgal Espf4, ha sottoscritto a ottobre 2023 un accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 150 Mw; successivamente, sempre in ottobre, con un primario Fondo di investimento internazionale per un impianto da 87 Mw; mentre a novembre due Ppa per un eolico da 22 Mw e un fotovoltaico da 7 Mw con la Joint Venture tra il gruppo GR Value ed il partner Swiss Life Asset Managers; e, infine, a dicembre 2023 l'ultimo Ppa firmato della stagione è con Fera da un impianto eolico da 20 Mw. La negoziazione dei termini contrattuali tra le parti ha coinvolto per Edison il team di Power Origination supportato dalle divisioni Legal&Corporate Affairs, mentre il team negoziale di Fera è stato affiancato dall'avvocato Luigi Costa, Partner della Law Firm Dentons e dall'avvocato Antonio Schiavo, partner di Koinè Società tra Avvocati. (Com)