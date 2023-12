Difesa: "Financial Times", ordini delle maggiori aziende al mondo vicini ai massimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I registri degli ordini delle più grandi aziende di difesa del mondo sono vicini ai massimi storici, dopo essere cresciuti di oltre il 10 per cento in soli due anni a seguito dell'incremento delle tensioni geopolitiche e della guerra in Ucraina. Un'analisi del quotidiano "Financial Times" su 15 gruppi di difesa, tra cui i principali appaltatori statunitensi, la britannica Bae Systems e la sudcoreana Hanwha Aerospace, ha rivelato che alla fine del 2022 - l'ultimo anno per cui sono disponibili dati annuali completi - i loro registri degli ordini combinati ammontavano a 777,6 miliardi di dollari (702,3 miliardi di euro), rispetto ai 701,2 miliardi di dollari (633,3 miliardi di euro) di due anni prima. Inoltre, nei primi sei mesi di quest'anno, l'ultimo dato trimestrale completo disponibile, i registri degli ordini combinati delle stesse aziende erano di 764 miliardi di dollari (690 miliardi di euro). Questi guadagni riflettono la convinzione degli investitori secondo cui una maggiore spesa per la difesa da parte dei governi è destinata a durare. Come sottolinea il “Financial Times”, la spesa militare in Europa ha registrato la sua più ripida crescita annuale degli ultimi 30 anni, poiché i governi degli Stati europei hanno annunciato nuovi ordini di munizioni e carri armati per rifornire le scorte nazionali esaurite dagli aiuti inviati all'Ucraina. (Rel)