Roma: cavallo pony abbandonato in recinto ad Albano Laziale, proprietario indagato per maltrattamenti

- Maltrattato e abbandonato in un recinto ad Albano Laziale. I carabinieri sono intervenuti martedì scorso in soccorso di un cavallo pony trovato in un terreno ad Albano in cattive condizioni fisiche, frutto della scarsa cura per l'animale. I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione e, unitamente al personale veterinario della Asl Roma 6, hanno constatato la presenza dell'animale abbandonato, sprovvisto di microchip e affetto da ipercheratosi. L'animale è stato sequestrato e affidato a una associazione animalista di Latina, che lo ha prelevato sul posto. A carico del proprietario del terreno, invece, i carabinieri hanno inviato un'informativa di reato alla procura della Repubblica di Velletri con l'ipotesi di maltrattamento di animali.(Rer)