Imprese: spagnola Fcc si aggiudica contratto raccolta rifiuti urbani in Florida per 525,3 milioni euro

- L'azienda di infrastrutture spagnola Fcc si è aggiudicata l'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella contea di St. Johns, in Florida, negli Stati Uniti, per 525,3 milioni di euro. Come riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il contratto ha una durata iniziale di sette anni, con la possibilità di due proroghe quinquennali. Parallelamente, Fcc effettuerà un investimento di 38,3 milioni di euro per l'acquisizione di una flotta di ultima generazione alimentata a gas naturale compresso (Cng), composta da 62 nuovi camion per la raccolta e 13 veicoli ausiliari. L'azienda spagnola è diventata uno dei principali operatori di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani negli Usa, dove fornisce questo servizio a oltre 11 milioni di abitanti in cinque Stati: California, Texas, Florida, Nebraska e Iowa. (Spm)