- I negoziati tra Mosca e Kiev sono possibili: la Russia non li ha mai respinti. E' quanto ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "I negoziati sono ovviamente possibili. La Russia non li ha mai rifiutati, a differenza delle folli autorità ucraine", ha detto Medvedev. "Questi negoziati non sono limitati dal tempo. Possono essere condotti fino alla completa sconfitta e resa delle truppe di (Stepan) Bandera della Nato", ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. (Rum)