Legge Bilancio: proteste opposizioni in Aula Camera per ritardo lavori

21 luglio 2021

- Proteste delle opposizioni, nell’Aula della Camera, per lo slittamento questa mattina, dalle 9 alle 9:25, a causa dell’assenza del rappresentante dell’esecutivo, dell’avvio della discussione generale del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e della relativa nota di variazioni. “Il governo Meloni è composto da 65 membri, mi sembra veramente una mancanza di rispetto verso la Camera cominciare con 25 minuti di ritardo, perché non è stato possibile trovare nemmeno un rappresentante del governo in grado di essere presente in quest’Aula”, ha affermato il deputato del Partito democratico, Andrea Casu. Di “sufficienza irrispettosa nei confronti di questa Camera”, ha parlato il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “È inaccettabile che per 25 minuti i banchi del governo siano stati vuoti. Semplicemente chiediamo rispetto per il nostro lavoro, per il nostro Paese, per questa Camera”, ha segnalato il vicecapogruppo di Alleanza verdi e sinistra a Montecitorio, Marco Grimaldi. Un “comportamento oltraggioso verso questa Aula”, ha sottolineato l’esponente del Movimento cinque stelle, Gianmauro Dell’Olio. “Raccomando al governo un maggiore coordinamento per evitare di dovere sospendere l’Aula in futuro”, ha osservato dal canto suo la presidente di turno dell’Assemblea, Anna Ascani. Le minoranze hanno protestato anche per l'assenza, nell'emiciclo, di un ministro. E' presente, infatti, nell'Aula, la sottosegretaria all'Economia ed alle Finanze, Lucia Albano. (Rin)