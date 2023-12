Legge Bilancio: Bonetti (Azione-Per), maggioranza offende il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizia la discussione della legge di Bilancio in Aula alla Camera il 28 dicembre, record negativo del governo Meloni. Aula convocata alle 9, governo assente. Arriva in ritardo di 25 minuti una sottosegretaria. Nessun ministro presente. Banchi della maggioranza 'molto partecipati'. Un mix di arroganza e sciatteria istituzionale senza precedenti e che offende il Paese". Lo scrive su X (ex Twitter) la vicecapogruppo di Azione-Per (Popolari, europeisti, riformatori) alla Camera, Elena Bonetti. (Rin)