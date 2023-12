Sud-est asiatico: Paesi valutano aumento Iva per sostenere la spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Paesi del Sud-est asiatico stanno valutando misure di incremento dell’imposta sul valore aggiunto per ampliare le loro entrate, sostenere l’aumento della spesa sociale e colmare in parte i deficit di bilancio. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui diversi Paesi della regione intendono aumentare l’Iva già all’inizio del prossimo anno. Singapore, in particolare aumenterà l'imposta sul valore aggiunto dall’8 al 9 per cento dal primo gennaio, mentre la Malesia aumenterà di due punti percentuali l'imposta sulle vendite e sui servizi (Sst) a partire da marzo, portandola all’8 per cento tranne che per beni e servizi essenziali come alimentari, bevande e telecomunicazioni. L'ampliamento della base fiscale porterà entrate aggiuntive, ma potrebbe intaccare il consumo interno nel breve termine. Ciò ha spinto alcuni Paesi della regione, come il Vietnam, a rinviare gli aumenti delle imposte, a causa delle incertezze legate all'inflazione e alle condizioni economiche. (segue) (Fim)