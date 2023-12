Sud-est asiatico: Paesi valutano aumento Iva per sostenere la spesa pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì l’Autorità monetaria di Singapore (Mas) - la banca centrale della città-Stato - ha previsto che l'inflazione di base " sarà influenzata" all'inizio del 2024 dall'incremento dell'Iva e dagli effetti stagionali, anche se gli aumenti dei prezzi dovrebbero nuovamente moderarsi nel corso dell'anno, con un'inflazione prevista in media tra il 2,5 per cento e il 3,5 per cento. L'inflazione di base del Paese è stata del 3,2 per cento su base annua a novembre, un decimo di punto in meno rispetto al mese precedente. Tuttavia, la Mas ha notato che permangono rischi al rialzo, come "conflitti geopolitici ed eventi meteorologici avversi", che potrebbero influenzare i prezzi alimentari ed energetici. (segue) (Fim)