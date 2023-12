Sud-est asiatico: Paesi valutano aumento Iva per sostenere la spesa pubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia è tra i Paesi del Sud-est asiatico con gli introiti fiscali più contenuti, ed è stata sollecitata da diverse organizzazioni internazionali, tra cui il Fondo monetario internazionale, ad assumere provvedimenti per aumentare le entrate dello Stato. Le entrate fiscali del Paese come percentuale del prodotto interno lordo erano dell'11,8 per cento nel 2021, secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), contro il 12,6 per cento di Singapore, il 16,4 per cento della Thailandia, il 18,1 per cento delle Filippine e il 18,2 per cento del Vietnam. Kuala Lumpur fa ampio ricorso a imposte dirette, come le imposte sul reddito personale e aziendale, che costituiscono il 65 per cento delle sue entrate fiscali. Solo il 26 per cento proviene dalle imposte su beni e servizi, secondo un rapporto pubblicato a ottobre da EY, una società di servizi professionali. (Fim)