Spagna: oggi Pamplona discute mozione di sfiducia contro sindaca dei socialisti e Bildu

- Oggi il Consiglio comunale di Pamplona, in Navarra, discute la mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale sindaca dell'Unione del popolo navarro (Upn), Cristina Ibarrola, presentata congiuntamente dal Partito socialista operaio spagnolo e il partito indipendentista Eh Bildu per estrometterla dalla guida della città. "Me ne andrò a testa alta e attraverso la porta principale", ha detto la prima cittadina. Il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, che sabato scorso ha partecipato a una grande protesta nel capoluogo della Navarra, ha sottolineato ancora una volta che il presidente del governo, Pedro Sanchez, sta per "consumare la vergogna di consegnare Pamplona a Bildu come parte del suo patto" con il segretario della formazione indipendentista Arnaldo Otegi. (Spm)