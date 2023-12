Abruzzo: Reddito di libertà, sì unanime del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di libertà diventa legge regionale in Abruzzo. Il testo è stato approvato all'unanimità, nella serata di ieri, dal Consiglio regionale. Per Sara Marcozzi consigliere regionale di Forza Italia e proponente della proposta: "È un'ottima notizia per l'Abruzzo, una risposta concreta per dare un sostegno effettivo alle vittime di violenza nella nostra regione. Ci sono situazioni in cui le donne si trovano sotto il ricatto del proprio partner che, talvolta, diventa aguzzino, esercitando una forma di violenza economica inaccettabile. I numeri ci dicono che, in Italia, una donna su due ha subito almeno una volta una forma di violenza economica. A questo aggiungiamo il dato in aumento sui femminicidi, come ci ricordano le notizie di cronaca che leggiamo quasi quotidianamente. Non possiamo rimanere in silenzio davanti a tutto questo, e sono particolarmente felice che questo messaggio sia arrivato a destinazione. Un segnale forte e chiaro che ho voluto lanciare per dimostrare che su questo tema non ci sono ricorrenze che tengano: serve agire ogni giorno dell'anno. E ora l'Abruzzo lo ha fatto". (segue) (Gru)